كركوك..شفاء 12574 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/10/18 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة حالات الشفاء بين المصابين بفايروس كورونا.

وقالت دائرة صحة كركوك في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 15 اصابة جديدة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، و83 حالة شفاء في محافظة كركوك.

واضاف: ان العدد الكلي للاصابات بفايروس كورونا في محافظة كركوك بلغ 14979 حالة، وشفاء 12574 حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 583 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن.

واشارت دائرة صحة كركوك الى ان نسبة الشفاء من الاصابة بفايروس كورونا ارتفعت بشكل كبير وبلغت 83%.

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