2020/10/18 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على نحو مئة شخص من مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض إتاوات خلال حملة أمنية أتت في أعقاب جريمة قتل فتى والتمثيل بجسده.

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