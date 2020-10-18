2020/10/18 | 12:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9804

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف التداول على اسهم شركة النبلاء للتحويل المالي اعتبارا من جلسة 18 تشرين الاول 2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف التداول على اسهم شركة النبلاء للتحويل المالي اعتبارا من جلسة 18 تشرين الاول 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).