ايقاف التداول على اسهم شركة النبلاء للتحويل المالي اعتبارا من جلسة 18 تشرين الاول 2020


ايقاف التداول على اسهم شركة النبلاء للتحويل المالي اعتبارا من جلسة 18 تشرين الاول 2020
2020/10/18 | 12:14 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9804

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