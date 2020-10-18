رابطة المستثمرين: احجام المستثمرون عن شراء الأسهم بسبب عدم توزيع الأرباح

2020/10/18 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت رابطة المستثمرين في البورصة العراقية، أن أسباب احجام المستثمرين عن شراء اسهم الشركات إلى عدم توزيع الأرباح نتيجة الخسائر التي تتعرض لها سنويا.

وقال رئيس رابطة المستثمرين في البورصة العراقية، الدكتور علاء الموسوي، في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أهم أسباب ضعف البورصة في العراق هو أحجام المستثمرين عن شراء أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".





وأضاف أن الشركات الصناعية معظمها شركات متوقفة عن الإنتاج ولديها عجز كبير بسبب عدم قدرتها على منافسة الاستيراد الأجنبي وعدم وجود دعم حكومي اما الشركات المنتجة فمعظمها لا تحقق أرباح ولا توزع أرباح إلى المساهمين باستثناء عدد قليل من الشركات المتميزة والتي توزع أرباح إلى المساهمين مثل شركة بغداد للمنتجات الغازية، وشركة الخياطة.





وأوضح أن معظم المصارف الخاصة تعاني من الوضع الاقتصادي المتدهور وعدم قدرتها على استرجاع القروض التي تقدمها للزبائن ولذلك لا توزع أرباح على المساهمين، كما ان بعض المصارف تعاني من عدم توفر السيولة.





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