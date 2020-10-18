المالية النيابية: إيجاد حل حقيقي وواقعي لتفادي تأخير الرواتب يضعنا تحت ضغوط كبيرة

2020/10/18 | 12:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ان ورقة الإصلاح الاقتصادي “نظرية” بلا آليات تطبيقية بغداد – وعد الشمري:عدّت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، ورقة الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي “نظرية”، منتقدة خلوها من الجوانب العملية والآليات والمدد الزمنية لتنفيذها، مشددة على أن أكثر من نصف الفقرات توضّح أسباب وصول الأزمة إلى شكلها الحالي.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “ورقة ...

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