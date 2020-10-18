غوتيريش يحذر من وقوع 115 مليون انسانفي براثن الفقر هذه السنة بسبب كورونا

2020/10/18 | 12:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – متابعة:دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة امس السبت، إلى التضامن مع الناس الذين يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كوفيد-19 وما بعدها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.وقال الأمين العام في رسالته بهذه المناسبة، التي يتم إحياؤها في 17 أكتوبر من كل عام، إن جائحة كـوفيد-19 أزمة مزدوجة لأفقر ...

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