2020/10/18 | 12:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 49 دقيقة

احتجاج في لندن ضد إجراءات العزل لمواجهة كورونا

منذ ساعة واحدة

كلوب: لا نعرف حتى الآن سبب إلغاء هدف هندرسون

منذ ساعتين

زيدان: راموس منزعج وأتمنى أن تكون مجرد كدمة في الركبة

منذ ساعتين

الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 400 ألف لأول مرة

منذ 3 ساعات

أوروبا تتخطى حاجز 150 ألف إصابة يومية بكورونا

منذ 4 ساعات

ماكرون يرحب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ويدعو لاحترامه

منذ 14 ساعة

“سناب شات” يحصل على ميزة جديدة

منذ 23 ساعة

ألمانيا تصنف 91 عائداً من سوريا والعراق “خطيرين أمنياً”

منذ 23 ساعة

الدفاع المدني تعلن إخماد حريق مقر الحزب الديمقراطي

منذ 24 ساعة

التطبيعية تستدعي لاعب الصقور

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يمنح سلفة للتدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية تصل الى 25 مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يمنح سلفة للتدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية تصل الى 25 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).