مجلس القضاء الأعلى يباشر التحقيقات بمجزرة الفرحاتية

2020/10/18 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد المباشرة بإجراء التحقيقات القضائية بشأن مجزرة الفرحاتية في قضاء بلد.



وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان له وتلقته (المستقلة)… أن “محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب باشرت بإجراء التحقيق الاصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين”.



وأضاف البيان ان التحقيقات ستشمل “جريمة قتل احد منتسبي […]

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