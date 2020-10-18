السعودية تسمح بأداء الصلاة في المسجد الحرام

2020/10/18 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت السلطات السعودية، فجر الأحد،

للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في

المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك

للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد

الحرام والمسجد النبوي استعدت لا

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