البنك المركزي يبيع اكثر من 180 مليون دولار في مزاد اليوم الاحد

2020/10/18 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اعلن البنك المركزي وهو اعلى هيئة مستقلة تعنى برسم السياسة النقدية في العراق ، عن بيع مبلغ 180,872,665 دولار ضمن نافذة مزاد بيع العملات الأجنبية اليوم الاحد 18/ تشرين الأول/ 2020.



واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 164,522,665 ، فيما بلغ […]

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