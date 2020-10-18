البرلمان ينوي مفاتحة شركتي 'فيسبوك وتويتر' لفتح مكاتب لها في العراق

2020/10/18 | 12:30 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد عضو لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، علاء الربيعي، الأحد، بأن البرلمان ينوي مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لفتح مكاتب لها في العراق.

وقال الربيعي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 18 تشرين الأول 2020، إن "هناك اتفاقا على ان يكون هناك قانون لحفظ خصوصية البيانات والمعلومات الالكترونية، وملكيتها لمؤسسات الدول"، داعيا الى ضرورة ان يكون لدى العراق علاقات جيدة مع مواقع التواصل الاجتماعي كالـ(فيسبوك، تويتر) التي تنتشر في عموم العالم للالتزام بخصوصية التعامل في بلد مثل العراق تنتشر فيه الشائعات او الطعن ببعض الشخصيات العامة او الدينية".

وكشف عن "وجود بوابات نفوذ دولية لدى العراق يمكن من خلالها السماح لأي موقع الكتروني بالعمل في البلد"، مشيرا الى "وجود توجه لدعوة تلك المواقع لفتح مكاتب في العراق والالتزام بالتعليمات والقوانين التي يصدرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ر.إ

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