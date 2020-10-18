الصحة تحذر: العراق قد يشهد ارتفاعا بنسبة الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة

2020/10/18 | 12:30 - المصدر: NRT عربية

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إجراء فحوصات لكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

لوحت وزارة الصحة، الأحد، بأن العراق قد يشهد ارتفاعا بنسبة الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة، فيما اكدت ان الأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس آمنة ولا توجد لها أية مضاعفات.

جاء ذلك على لسان الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي، اليوم، 18 تشرين الأول 2020، حيث قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس آمنة ولا توجد فيها مضاعفات"، مبينا ان "وزارة الصحة والبيئة ستقوم بدراسة ما قدمته منظمة الصحة العالمية بشأن أربعة أدوية غير فعالة تستخدم لمواجهة جائحة كورونا".

وتابع أن " منظمة الصحة العالمية لم تنشر بشكل رسمي دراستها المتعلقة بالأدوية غير الفعالة لمواجهة عدوى فيروس كورونا".

وأضاف، أن "وزارة الصحة سوف تقارن الدراسة المقدمة من الصحة العالمية والدراسات المقدمة من اللجان العلمية في العاصمة بغداد والمحافظات لوضع البروتوكولات العلاجية، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب في ما يخص الأدوية".

واوضح الجميلي، أنه "ما زالت جميع الأدوية التي تستخدم لمواجهة كورونا منتجة لإغراض أخرى، ولها تأثير ايجابي في علاج الكورونا".

وأشار إلى أن "جميع هذه الأدوية هي آمنة ولا توجد فيها مضاعفات نتيجة استعمالها، وسيتم اتخاذ القرار في ضوء المعطيات التي ستخرج بها لجان الصحة التابعة لوزارة الصحة".

وفيما يتعلق بتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية، أكد الجميلي، أن "وزارة الصحة مستمرة بتجهيز المحافظات بالمستلزمات والأدوية التي تحتاجها لمواجهة كورونا، فضلا عن الاستمرار بتوريد الأدوية الضرورية من داخل وخارج العراق".

وبين أنه "يرجح أن يشهد العراق ارتفاعا بنسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، نتيجة تسجيل إصابات متصاعدة في جميع دول العالم، فضلا عن الإقبال على فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 3221 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3329 حالة للشفاء من عدوى فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل 56 حالة وفاة خلال خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

ر.إ

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