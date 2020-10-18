نصيف تدعو الى الشفافية في مشروع قطار بغداد المعلق وأن تكون الأيدي العاملة عراقية

2020/10/18 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..دعت النائبة عالية نصيف وزارة النقل الى اعتماد مبدأ الشفافية منذ الخطوة الأولى في مشروع قطار بغداد المعلق، مؤكدة على ضرورة أن تكون الأيدي العاملة في المشروع من أبناء كل منطقة يمر بها القطار، انطلاقاً من الكاظمية .



وقالت نصيف اليوم :” بما أن مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة النقل بالتفاوض بشأن مشروع […]

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