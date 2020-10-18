2020/10/18 | 12:37 - المصدر: عين العراق

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الأحد 18 أكتوبر 2020 | 12:30 مساءً | عدد القراءات : 13

وزير التعليم: ملتزمون في خطة القبول للدراسات العليا بـ 11 ألف مقعد

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مجريات الامتحان التنافسي للمتقدمين الى الدراسات العليا بالجامعة التكنولوجية.

وأكد الوزير لدى تجواله في عدد من الأقسام العلمية في الجامعة التكنولوجية "التزام وزارة التعليم العالي بخطة القبول للدراسات العليا في الجامعات العراقية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ التي حددت بأحد عشر ألف مقعد لشهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بمختلف الاختصاصات".

وأوضح أن توقيتات التقديم والامتحان والتدقيق مدروسة بشكل يراعي انطلاقة وبداية العام الدراسي الجديد للدراسات العليا المقرر في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن "خارطة العمل التي تنهض بها المؤسسات الجامعية تهدف الى ترصين المقدمات والمتطلبات التي تتيح للمتقدمين تنافسا عادلا وشفافا وتوفر لهم فرص القبول على أساس الاستحقاق العلمي".

وثمن وزير التعليم جهود الجامعة وطاقمها في استقبال المتقدمين وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة داعيا في الوقت نفسه الى تمكين الجامعات من استقلالها والحفاظ على معايير العمل المناسب ضمن متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.

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