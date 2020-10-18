الامم المتحدة توقع مذكرة تفاهم مع التخطيط لدعم القطاع الخاص

2020/10/18 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – وقع برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط ، لتعزيز القطاع الخاص من خلال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل ودعم سياسة النمو الشاملة.



وذكر بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأحد : ” تقدم مذكرة التفاهم هذه اطارا […]

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