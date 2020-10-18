تقرير: راموس تعرض لضربة قوية في ركبته اليسرى

2020/10/18 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مشاركة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أمام برشلونة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.



وكان راموس تم استبداله بالأمس في خسارة الميرنجي أمام قادش بهدف دون رد، وشوهد وهو يضع الثلج على ركبته.



ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن راموس تعرض […]

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