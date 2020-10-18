2020/10/18 | 12:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد السلة يؤجل انطلاق منافسات الدوري الممتاز الى الاول من كانون الاول 2020 المقبل بسبب الظروف الراهنة واستحقاقات المنتخب الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/18 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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