نوعان من السلف إلى التدريسيين: الأعلى مبلغًا ترتبط بـ”شرط”

2020/10/18 | 12:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حدد مصرف الرشيد شرطا لمنح سلفة تصل 25 مليون دينار للاساتذة والتدريسيين في الجامعات والمعاهد الحكومية بوجود كفيل، فيما اتاحت فرصة الحصول على سلفة بـ15 مليون في حال عدم توفر الكفيل.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “التعليمات التي وضعها المصرف حددت أن يكون مبلغ 15 مليون دينار بدون كفيل، ومبلغ 25 مليوناً بكفيل موظف حكومي”.

وأشار البيان، إلى أن “مدة السلفة خمسة أعوام، على أن لا تقل خدمة المستلف عن عام واحد”.

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