تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم مصرف جيهان الاسلامي في جلسة الاحد 18 تشرين الاول 2020


تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم مصرف جيهان الاسلامي في جلسة الاحد 18 تشرين الاول 2020
2020/10/18 | 12:44 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=9805

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