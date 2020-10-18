لجنة نيابية: النزاهة أنجزت 30% من اهم واخطر ملفات الفساد

2020/10/18 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، الأحد، عن إنجاز نحو 30 % من أهم وأخطر ملفات الفساد من قبل هيئة النزاهة.وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هيئة النزاهة انجزت نحو 30 % من مجمل ملفات الفساد التي تمت إحالتها إلى الهيئة والادعاء العام وقاضي تحقيق النزاهة وكذلك ديوان الرقابة المالية”.وأضاف أن “لجنة النزاهة الان تخطو خطوات واثقة نحو جمع الملفات وإحالتها إلى الجهات المختصة”، مبينا أن “هناك ملفات خطيرة في طور التحقيق وجمع المعلومات سيتم الكشف عنها في وقت لاحق”.وأشار الساعدي إلى أن “الأيام القادمة ستصدر مذكرات قبض بحق عدد من الشخصيات المتورطة بقضايا فساد وهدر للمال العام”.



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