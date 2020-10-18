مصرف الرشيد يمنح سلفة للتدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية تصل الى (٢٥) مليون

2020/10/18 | 13:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم عن منح سلفة تصل الى (٢٥) مليون للاساتذة والتدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية “.

واوضح المكتب الاعلامي ان التعليمات التي وضعها المصرف حددت ان يكون مبلغ (١٥) مليون بدون كفيل ومبلغ (٢٥) مليون بكفيل موظف حكومي علما ان مدة السلفة (٥) سنوات على ان لاتقل خدمة المستلف عن ( سنة واحدة)”.

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