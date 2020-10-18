جهاز مُكافحة الإرهاب يفكك شبكة إرهابية في صلاح الدين

2020/10/18 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة إرهابية كاملة مكونة من (11) عُنصرا في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد ، أنه" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، تمكنت قوة تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة إرهابية كاملة مكونة من (11) عُنصرا من عصابات داعـش".

واضاف، أن" قوة كبيرة قُسمت واجباتها بين الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط، وقد تمت هذه العملية، فجر اليوم الأحد، في" قضاء بيجي شمالي مُحافظة صلاح الدين".

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