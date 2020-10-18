تحسن الوضع الصحي في كربلاء مع تناقص الاصابات بفيروس كورونا 

2020/10/18 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية في كربلاء الدكتور صباح الحسيني ، اليوم الاحد ، إن “كربلاء تشهد وضع صحي جيد وأن أعداد الاصابات بدأت بالتناقص الكبير.



وقال الحسيني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ومدير بلدية المحافظة المهندس عبير […]

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