بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يجري فحوصات ويغادر المستشفى

2020/10/18 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس دخل إلى مركز شيبا الطبي اليوم الأحد بعد شعوره بوعكة صحية.

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