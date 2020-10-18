الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل 11 هدفاً في ساعتين (صور)

2020/10/18 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، تفكيك شبكة "إرهابية" كاملة مكونة من 11 عنصرا في محافظة صلاح الدين.



وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الاول 2020)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة إرهابية كاملة مكونة من (١١) عُنصرا من عصابات داعـش".

وأضاف، أن "قوة كبيرة انطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية باكلمها بغضون ساعتين فقط، وقد تمت هذه العملية، فجر اليوم الأحد، في قضاء بيجي شمالي مُحافظة صلاح الدين".

واعتقلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، في وقت سابق، عنصرين في داعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الاول 2020)، ان "أبطالنا انطلقوا بنفس الساعة وفي مكانين مُختلفين لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية من قبضة شُجعان جهاز مُكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب ينُفذ الآن واجبات عدة وسنعلن عن تفاصيلها في الوقت المُناسب".

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