تاجر مخدرات يعترف بقتل مواطنين اثنين قبل عام في كربلاء

2020/10/18 | 13:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ،عن اعتقال تاجر مخدرات في المحافظة اعترف قضائياً بقتل اثنين من المواطنين من اهالي المحافظة قبل عام ولاذ بالفرار ” وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) في عام 2019 استخبرت مديرية الإجرام في كربلاء بوجود حادث قتل مواطنين في […]

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