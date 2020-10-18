راتب نائب بشهادة إعدادية يعادل رواتب 20 موظف حاصل على بكلوريوس..نبيل المرسومي

2020/10/18 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في احصائية:

تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقيالراتب الاسمي (4) ملايين دينارمخصصات منصب (2) مليون دينارمخصصات سكن (3) مليون دينارمخصصات شهادة :دكتوراه 100% من الراتب الاسميماجستير 75% من الراتب الاسميبكالوريوس 45% من الراتب الاسميمعهد 35% من الراتب الاسمياعدادية 25% من الراتب الاسميوهذا يعني ان رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين 10 – 13 مليون دينار ، وأن البرلماني الحاصل على شهادة الإعدادية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 10 ملايين دينار وهو يعادل تقريبا رواتب 20 موظف حاصل على البكالوريس

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