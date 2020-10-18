المالية العراقية تحذر من التعامل مع جهات غير رسمية تدعي منح السلف والقروض

2020/10/18 | 13:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت وزارة المالية العراقية من التعامل مع جهات غير رسمية تدعي منح السلف والقروض.وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن المصارف الحكومية تمارس دوراً رقابيا مهماً ومتابعة حثيثه على تقديم أفضل الخدمات والنشاطات المصرفية، بالإضافة إلى خدمة …

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