النصر: نطالب بتحقيق عادل لجريمة الفرحاتية والكف عن التوظيف السياسي

2020/10/18 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب ائتلاف النصر، الاحد، بتحقيق عادل لجريمة الفرحاتية والكف عن التوظيف السياسي,

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