البارزاني: ندعو الجهات المعنية للإسراع بتحديد الجناة وإحالتهم للقضاء

2020/10/18 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، عن إدانته وشجبه الشديدين لجريمة اختطاف وقتل عدد من المواطنين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وطالب البارزاني في بيان، المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية بالإسراع في تحديد الأطراف والمجاميع الإرهابية التي تقف وراء الجريمة وإحالة المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، لافتا الى ضرورة ان تتعاون جميع القوى والأطراف مع الحكومة ودعمها للحد من التهديدات والجرائم والاعتداءات المستمرة على حياة المواطنين والمؤسسات، في حين عبر البارزاني في البيان عن تعازيه وتضامنه مع ذوي الضحايا وأهالي المنطقة.

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