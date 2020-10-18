2020/10/18 | 13:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يبتكر طريقةً جديدةً لإنتاج الوقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/18 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبتكر طريقةً جديدةً لإنتاج الوقود) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبتكر طريقةً جديدةً لإنتاج الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).