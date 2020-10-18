صالح يؤكد ضرورة توفير الأمن للمواطنين وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة - عاجل

2020/10/18 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، ضرورة توفير الأمن للمواطنين وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في 6 حزيران من عام 2021.





وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر بغداد، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة التكاتف بين القوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد من زعزعة الاستقرار".





وأشار البيان إلى أن "اللقاء تم خلاله، التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية، شدد على ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات".





ووفقاً للبيان، أن "رائد فهمي قدم تقديره لطروحات رئيس الجمهورية وتأييده الكامل لها، في أهمية تعزيز سيادة الدولة وسلطتها في فرض القانون وضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة".

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