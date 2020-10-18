طلب نيابي لإعادة النظر بطبع العملة من البنك المركزي: مضارها كثيرة

2020/10/18 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، الأحد (18-10-2020)، أن طبع العملة من قبل البنك المركزي يعد مخالفة قانونية، وسيضر بمركز البلاد الاقتصادي ويعوِّم العملة.

وقال السعيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي أستخدم أسلوب طباعة العملة على الرغم من أنها خطوة لا تنسجم مع قانون البنك الذي يؤكد ان طبع الاوراق النقدية اجراء روتيني فني يمارسه البنك وفق متطلبات التداول النقدي".

وأضاف أن "هذا الإجراء سيضر بمركز العراق الاقتصادي والمالي ويولد ملفات فساد، لذا يجب إعادة النظر في إدارة البنك المركزي لأنها غير جديرة بهذه المهمة".

ويوم امس، قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، إن الاصدار النقدي الجديد لتمويل الاقتراض الداخلي سوف يساهم برفع سعر الصرف.

وكتب السعيدي في حسابه على تويتر: "استخدام البنك المركزي للاصدار النقدي الجديد لتمويل الاقتراض الداخلي (لسد عجز الموازنة)، سوف يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الدينار، ما يؤدي الى ارتفاع سعر السلع".

وتابع: ان "المستفيدين من هذه العملية المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة"، معتبرها "سرقة قانونية لاموال الشعب".





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