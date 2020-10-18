2020/10/18 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قُتل وأُصيب أكثر من 100 شخص، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، بانفجار سيارة مفخخة في بلدة فيروز كوخ غربي في مقاطعة غور غربي أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، بارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بالقرب من مركز للشرطة في بلدة فيروزكوخ في مقاطعة غور، غربي افغانستان إلى 12 شخصا، وأصيب أكثر من 100 شخص، وفقا لما ذكرته صحيفة "تولو نيوز" نقلا عن بيان لوزارة الداخلية.

وذكرت صحيفة "تولو نيوز" نقلاً عن متحدث باسم الشرطة المحلية الأفغانية، أن "الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، وحتى الآن لم تعلن أية جهة نشطة مسؤوليتها عن الانفجار".

ولقي سبعة جنود وخمسة من مسلحي حركة طالبان مصرعهم خلال اشتباكات مسلحة في منطقة إمام صاحب بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان ليلة السبت، وفقا لما أكده مسؤول محلي اليوم الأحد.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افغانستان.. 12 قتيلاً وأكثر من 100 جريح بانفجار سيارة مفخخة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افغانستان.. 12 قتيلاً وأكثر من 100 جريح بانفجار سيارة مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).