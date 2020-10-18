الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات إسرائيل الاستعمارية

2020/10/18 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أدان الأزهر في جمهورية مصر العربية إعلان إسرائيل الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدا أنها “تعد على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة”، داعيا المجتمع الدولي لمواجهة هذه التصرفات الاستعمارية.وقال الأزهر، في بيان: “ندين بأشد العبارات، إعلان الكيان الصهيوني الموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة”.وأضاف: “هذا القرار يعد تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين”، مشددا على “موقفه الرافض لمثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع”.وأكد أنها “لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض، وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم صاحب الحق والأرض”، مطالبا المجتمع الدولي بـ”اتخاذ الإجراءات كافة للوقوف ضد هذه التصرفات الاستعمارية التي يمارسها هذا الكيان، ويدفع بها إلى مزيد من التعقيدات”.



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