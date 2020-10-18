جهاز مُكافحة الإرهاب يفكك شبكة إرهابية كاملة مكونة من (١١) عُنصر من عصابات داعـش

2020/10/18 | 13:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب اليوم الاحد ، عن تفكيك شبكة إرهابية كاملة مكونة من (١١) عُنصر من عصابات داعـش، حيث إنطلقت قوة كبيرة قُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط.

العملية تمت فجر اليوم الأحد في قضاء #بيجي شمال مُحافظة صلاح الدين بعد مُراقبة وتحري دقيق من قبل إستخباراتنا البطلة.

نوعدكم بوعد صادق إن عملياتنا ضد بقايا فلول هذه العصابات الإرهابية مُستمرة وأن القضاء عليهم قادم لا محالة”.

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