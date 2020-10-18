نصيحتان من كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا لمواجهة كورونا في الشتاء

2020/10/18 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار الارتفاع غير المسبوق في

حالات الإصابة بفيروس كورونا في

الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم،

قدم كبير خبراء الأمراض المعدية في

الولايات المتحدة، الدكتور انتوني

فاوتشي، نصحيتين بفعل شيئين خل

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