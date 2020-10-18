مصرف الرشيد: 25 مليون دينار للأساتذة والتدريسيين

2020/10/18 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الأحد، منح سلفة تصل

الى 25 مليون للأساتذة والتدريسين في

الجامعات والمعاهد الحكومية.

وقال المصرف في بيان صحفي، (18 تشرين

الأول 2020) إن "التعليمات التي وضعها

المصرف حددت قيمة الس

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