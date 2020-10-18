شركة كويتية تفوز بعقد حصري في مطار بغداد

2020/10/18 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة «أجيليتي» أن شركتها

التابعة «ناشونال» لخدمات الطيران

«ناس»، قد فازت بحق امتياز حصري لخدمات

الركاب في مطار بغداد الدولي، لمدة 9

سنوات.

وقالت الشركة وفقا لصحيفة القبس

الكويتية أنه بسبب تداعي

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