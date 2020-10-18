انخفاض جديد في سعر صرف الدولار أمام الدينار

الدولار الأميركي
فوتو: أرشيف
منذ 10 دقیقة
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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهدت أسعار صرف الدولار، الأحد، انخفاضا جديدا أمام الدينار العراقي بعد ظهر اليوم.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، ظهر اليوم، 18 تشرين الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,250 دينار، فيما كان السعر التقريبي في الصيرفات يتراوح بين 124,750 إلى 125,750 دينار.
وفيما يلي سعر صرف الدولار في عدة محافظات:
أربيل
125,500
النجف
125,600
السليمانية
125,400
البصرة
125,650
دهوك
125,600
ر.إ
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