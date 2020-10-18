2020/10/18 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

2532 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار، الأحد، انخفاضا جديدا أمام الدينار العراقي بعد ظهر اليوم.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، ظهر اليوم، 18 تشرين الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,250 دينار، فيما كان السعر التقريبي في الصيرفات يتراوح بين 124,750 إلى 125,750 دينار.

وفيما يلي سعر صرف الدولار في عدة محافظات:

أربيل

125,500

النجف

125,600

السليمانية

125,400

البصرة

125,650

دهوك

125,600

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض جديد في سعر صرف الدولار أمام الدينار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض جديد في سعر صرف الدولار أمام الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).