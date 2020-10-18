رئيس الجمهورية يؤكد ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

2020/10/18 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 18 تشرين الأول 2020 في قصر بغداد، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة التكاتف بين القوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد من زعزعة الاستقرار.

وتم، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات.

من جهته قدم السيد رائد فهمي تقديره لطروحات رئيس الجمهورية وتأييده الكامل لها، في أهمية تعزيز سيادة الدولة وسلطتها في فرض القانون وضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة

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