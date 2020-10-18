تفكيك شبكة داعشية كبيرة في بيجي

2020/10/18 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، تفكيك شبكة داعشية كبيرة خلال ساعتين فقط من قبل جهاز مكافحة الغرهاب.

وقال رسول في بيان صحفي، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة إرهابية كاملة مكونة من (١١) عُنصرا من عصابات داعـش".

وأضاف، أن "قوة كبيرة انطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط"، مبيناً ان "هذه العملية نفذت، فجر اليوم الأحد، في قضاء بيجي شمالي مُحافظة صلاح الدين".

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