المالكي محذرا: لا تشعلوا نار الفتنة بتصريحاتكم

2020/10/18 | 13:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر امين عام حركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي، الاحد، من اشعال نار الفتنة عبر بعض التصريحات، داعيا دُعاة الدولة العزيزة المقتدرة إلى أن لا يكونوا ضمن مشروع هدم المجتمع والدولة.وقال المالكي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/، “‌‏لا تشعلوا نار الفتنة بتصريحاتكم ، ولا تصبوا عليها زيت الاعلام المزيف”.وأضاف، “اوقفوا الأفعال الاستفزازية واخلعوا عنها لباس القومية والطائفية،ولا تخلطوا الأوراق على أبناء شعبنا لتحقيق المصالح الضيقة”، داعيا دُعاة الدولة العزيزة المقتدرة إلى “ان لا يكونوا ضمن مشروع هدم المجتمع والدولة”.



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