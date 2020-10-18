مسيحيّو سهل نينوى يحتفلون بتذكار القديسة مارت شموني في مدينة بغديدا

2020/10/18 | 13:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل ترأس نيافة المطران مار نيقوديموس داؤد متي شرف رئيس ابرشية الموصل وكركوك واقليم كوردستان للسريان الارثوذكس قداسا في كنيسة مارت شموني ببغديدا بمناسبة عيد القديسة الشهيدة مارت شموني واولادها السبعة ومعلمهم العازر والذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الاب بولس اسكندر في الموصل وابتدأ القداس بقراءة رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية …

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