الاستيلاء على مواد شديدة الانفجار بعملية استباقية جنوب الطريق الدولي في الانبار

2020/10/18 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على مواد شديدة الانفجار بعملية امنية استباقية جنوب الطريق الدولي السريع .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة نفذت عملية امنية استباقية استهدف مناطق مختلفة جنوب الطريق الدولي السريع القريب من قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على 9 مساطير تفجير و2 جلكان معبأ بمادة الس فور شديدة الانفجار وقنبرة هاون عيار 82 ملم “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة، مبينا ان” المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على المنطقة المستهدفة “.موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة وابطال مفعولها “.



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