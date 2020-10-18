الرشيد: 25 مليون دينار للأساتذة والتدريسيين

2020/10/18 | 13:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مصرف الرشيد، منح سلفة تصل إلى 25 مليون للأساتذة والتدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "التعليمات التي وضعها المصرف حددت قيمة السلفة بـ 15 مليون ديناربدون كفيل، 25 مليون دينار بكفيل".

وأضاف البيان أن الكفيل يجب أن يكون "موظفًا حكوميًا"، مشيرًا إلى أن "مدة تسديد القرض هي 5 سنوات، بشرط لا تقل خدمة الموظف عن عام واحد".

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