صباح العكيلي : الاقتراض بدلا من الموازنة

2020/10/18 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي :” ان الاقتراض بدلا من الموازنة..سياسة حكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي ” .



وقال العكيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” لاموازنة للعام الحالي ولم يقدم طلب للتصويت على اية موازنة للاشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام “.



واضاف:” تم تقديم طلب من […]

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