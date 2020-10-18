صباح العكيلي : الاقتراض بدلا من الموازنة

المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي :” ان الاقتراض بدلا من الموازنة..سياسة حكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي ” .
وقال العكيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” لاموازنة للعام الحالي ولم يقدم طلب للتصويت على اية موازنة للاشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام “.
واضاف:” تم تقديم طلب من […]
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