صباح العكيلي : الاقتراض بدلا من الموازنة


صباح العكيلي : الاقتراض بدلا من الموازنة
2020/10/18 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة  / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي :” ان الاقتراض بدلا من الموازنة..سياسة حكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي ” .

وقال العكيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” لاموازنة للعام الحالي ولم يقدم طلب للتصويت على اية موازنة للاشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام “.

واضاف:” تم تقديم طلب من […]

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