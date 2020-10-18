صخيل ينتقد قوى سياسية: أوقفوا الأفعال الاستفزازية.. واخلعوا لباس القومية والطائفية!

2020/10/18 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

انتقد أمين عام حركة البشائر ياسر صخيل، قوى سياسية، ودعا إلى الكف التصريحات المثيرة لـ"الفتنة".



وقال صخيل في تدوينة تابعها "ناس"، (18 تشرين الأول 2020)، "‏‏لا تشعلوا نار الفتنة بتصريحاتكم ، ولا تصبوا عليها زيت الاعلام المزيف ".

وأضاف، "اوقفوا الأفعال الاستفزازية واخلعوا عنها لباس القومية والطائفية، ولا تخلطوا الأوراق على أبناء شعبنا لتحقيق المصالح الضيقة".

وختم صخيل قائلا، "على دُعاة الدولة العزيزة المقتدرة ان لا يكونوا ضمن مشروع هدم المجتمع والدولة".

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