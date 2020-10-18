الأردن على موعد مع عطلة رسمية نهاية شهر نوفمبر

2020/10/18 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يترقب الأردنيون، إعلان حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن عطلة رسمية، خلال شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



ويصادف ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع اول ، يوم الخميس الموافق الـ 29 تشرين الأول سنة 2020 ميلادية.



وفيما يلي توضيح حول الموعد المتوقع لذكرى المولد النبوي الشريف: ويصدر رئيس الوزراء […]

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