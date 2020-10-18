2020/10/18 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية يدعو القوى السياسية والوطنية الى التكاتف لمواجهة التحديات الراهنة

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